-leonardo_goias_faustao.mp4 (1.3454527)\nO cantor sertanejo Leonardo Costa, de 63 anos, viralizou ao aparecer em um vídeo publicado nas redes sociais retratando-se por uma piada feita no Programa do Faustão, da TV Globo, há cerca de 20 anos. Na ocasião, o artista fez uma brincadeira mencionando o município de Faina, no noroeste goiano, que é sempre lembrado por moradores da região.\nNa gravação, o cantor Leonardo brinca com Andreia Ferreira, fainense, que mora atualmente em Santa Fé de Goiás, sobre a piada que fez e pede desculpas aos moradores.\nEntão, meu Brasil querido, estou aqui para retratar-me com a Andréia. A Andréia é lá do Faina. Isso mesmo, cidade de Faina, Faina, Goiás. Aqui é Goiás, não é Faina não, não é Faina não. Os garotinhos falam: "É brincadeira". Hoje os gatinhos estão falando: "no Faina sim, no Faina sim", brincou o cantor.