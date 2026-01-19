A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) está reelaborando o edital para o leilão da concessão do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan) para publicação ainda neste semestre.\nA primeira versão do documento foi publicada em setembro, quando concorrência seria por meio da maior oferta, que tinha como valor mínimo R$ 1.704.980,38 a ser pago para o estado. Em outubro, a abertura das propostas foi deserta, sem nenhuma empresa interessada.\nSegundo a Semad, o Pescan é o único parque cujo processo avançou até a fase de licitação. “Como não houve apresentação de propostas, o certame foi declarado deserto. Diante disso, a Semad e o BNDES iniciaram a revisão da modelagem da concessão, com o objetivo de ajustar o edital à realidade do mercado, mantendo integralmente as exigências ambientais”, considera a secretaria. A empresa vencedora da concessão, de acordo com o primeiro edital, faria a administração da unidade por 30 anos e teria de investir no local cerca de 6% da receita total bruta. A estimativa era de que o valor total do contrato fosse de R$ 305 milhões.