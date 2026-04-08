Givanildo Teodoso da Silva, líder religioso investigado por crimes sexuais (Divulgação / Polícia Civil )\nO líder de jovens de uma igreja evangélica, identificado como Givanildo Teodoso da Silva, de 39 anos, foi preso suspeito de praticar crimes sexuais contra adolescentes, de 12 e 13 anos, e mulheres, em Itumbiara, no sul goiano. Além da gravação de vídeochamadas com as vítimas, inclusive com uma pessoa com deficiência intelectual, o investigado armazenava grande quantidade de conteúdo pornográfico infantojuvenil, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno.\nA prisão de Givanildo ocorreu nesta terça-feira (7). Segundo a PC, as investigações começaram após Conselho Tutelar da cidade apresentar uma denúncia de que o líder, que se apresenta como presbítero nas redes sociais, havia encaminhado no direct do Instagram uma foto de seu órgão genital a uma adolescente de 13 anos, que frequentava a igreja, bem como solicitou que a adolescente lhe enviasse fotos íntimas.