Os usuários de telefones celulares têm sido ‘bombardeados’ com ligações diárias vindas dos chamados números spam, linhas telefônicas utilizadas para chamadas ou mensagens automáticas indesejadas, geralmente focadas em telemarketing agressivo ou em golpes. Um levantamento da DMA (Digital Made Accessible) mostra que mais da metade dos brasileiros recebe chamadas indesejadas todos os meses e que o volume de ligações de spam cresceu 12% em 2025 no Brasil e 3,4% em Goiás em relação a 2024.\nEm alguns estados, a incidência de tentativas de golpe varia entre 14% e 28%. Os dados também indicam um nível crescente de sofisticação: 82% dos fraudadores se passam por mais de uma empresa e surgem, em média, 400 novos números suspeitos por mês. A DMA desenvolveu uma solução que identifica e pode até bloquear números e chamadas maliciosas, como tentativas de golpe, utilizando inteligência artificial (IA).