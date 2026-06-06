As linhas de ônibus 011 (T. Vila Brasília / T. Praça A / via Av. T-2), 017 (T. Cruzeiro / Centro / T. Paulo Garcia), 019 (T. Cruzeiro / T. Praça da Bíblia), 026 (T. Bandeiras / Flamboyant - Via T-10) e 277 (T. Cruzeiro / Pq. Amazônia / T. Paulo Garcia) terão seus itinerários alterados no Setor Bueno, a partir de segunda-feira (8).\nOs coletivos deixam de circular em trechos da Avenida T-10 para trafegar pela Rua T-55 e Avenida T-3. A mudança ocorre em função da implantação do sistema binário entre as avenidas T-10 e T-55, um projeto iniciado pela administração municipal no mês passado.\nPorém, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), afirma que ainda não será iniciado o binário, com mão única na T-10 entre a T-3 e a Avenida 85. A informação é de que ainda não existe uma data exata para as mudanças no tráfego da região, embora as obras previstas nas ruas T-55, T-3 e T-10 estejam finalizadas. Porém, o processo de sinalização ainda está em andamento, como a instalação de um equipamento semafórico na T-55 com a T-3, e a “Direita Livre” na T-3 com a T-10.