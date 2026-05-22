Foi divulgado a lista das famílias pré-selecionadas para ocupar os 272 apartamentos do Programa Pró-Moradia, na quadra Arso 92, antiga 905 Sul, em Palmas nesta quinta-feira, 21. A relação, publicada no Diário Oficial do Estado, também inclui o cadastro reserva dos inscritos no programa habitacional.\nA seleção foi realizada pela Secretaria de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd) com base no Sistema de Gestão Habitacional do Estado, utilizado para cruzamento de informações cadastrais e aplicação dos critérios sociais definidos para programas de moradia popular. Segundo o governo, os critérios consideraram grupos em situação de vulnerabilidade social e obedeceram às normas estaduais de habitação de interesse social. A lista completa pode ser consultada no Diário Oficial e no portal da Secihd.