A lista de sorteados do programa Apartamento a Custo Zero foi divulgada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab). Ao todo, foram sorteados 768 apartamentos, sendo 172 na Vila Romana e 519 entre Residencial Alto da Boa Vista I e III, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Já os outros 77 apartamentos, a Agehab informou que, posteriormente, a prefeitura fará a indicação de famílias da área de risco do Setor Tocantins e do Vale do Sol.\nClique aqui e confira a lista\nO sorteio foi realizado nesta segunda-feira (9), às 15h, por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Goiânia e do YouTube da Agehab. Conforme a prefeitura, os apartamentos da Vila Romana serão entregues no final do mês de março. Estes imóveis contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. Enquanto os imóveis dos condomínios Alto da Boa Vista I, II e III ficarão prontos no segundo semestre de 2026 e contarão com sala, cozinha, dois quartos e banheiro.