Apesar de nenhuma autoridade pública admitir, é possível dizer que, na época de chuva, o chorume do aterro sanitário de Goiânia está poluindo o Rio Meia Ponte e, talvez, o entorno do aterro e da tubulação que leva o produto até uma estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneago. Por isso, a volta do período chuvoso traz um alerta às autoridades.\nA constatação sobre o chorume chegar ao rio está em dados disponíveis nos processos judiciais que tratam da possibilidade de fechamento ou não do aterro e nas respostas dadas ao jornal pelos órgãos que atualmente lidam diretamente com este material.\nO chorume - que também recebe o nome de lixiviado e percolado - é um líquido de cor escura e odor forte, resultado da decomposição de resíduos orgânicos, altamente poluente por possuir em sua composição metais pesados bastante tóxicos para plantas e animais. A falta de uma solução para o descarte deste material é um problema que vem se agravando nos últimos 14 anos e que mesmo após o risco de fechamento do aterro sanitário por decisão da Justiça ainda deve perdurar durante mais este período chuvoso. Pelo menos é o que indicam as respostas da prefeitura de Goiânia e da Saneago.