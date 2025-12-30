A coleta de lixo domiciliar em Trindade, na Grande Goiânia, vem gerando críticas por parte dos moradores da cidade. Reclamações de falta de serviço regular se estendem pelos setores Monte Sinai, Potacayana, Maysa 3 e Solar Embaúba.\nO problema começou em dezembro, quando bairros ficaram até três semanas sem coleta. Na página da prefeitura no Instagram, trindadenses relatam conviver com mau cheiro, sujeira e animais peçonhentos atraídos pelo acúmulo de lixo. Em um dos comentários, a moradora relata que passou o Natal com a calçada repleta de sacos de lixo.\nAlguns pontos da cidade começaram a ter o lixo coletado depois do Natal; apesar disso, a reportagem encontrou relatos que contam que a limpeza se concentrou em pontos do Centro da capital da fé por ser ponto turístico. Ainda contam que, depois do dia 25, a coleta voltou a ser inconstante. Na última sexta (26), a prefeitura de Trindade divulgou o novo cronograma de coleta.