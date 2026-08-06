Para incentivar as compras de presentes para o Dia dos Pais, lojas e shoppings anunciam descontos, brindes e o sorteio de prêmios. Apesar de relatarem um orçamento mais apertado que em 2025, quase metade dos brasileiros pretende presentear o papai neste ano.\nLevantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, mostrou que 9% dos consumidores pretendem deixar a aquisição do presente para as vésperas da data, o que representa cerca de 9,3 milhões de pessoas no comércio de última hora. Já uma pesquisa da Hibou Pesquisas & Insights, em parceria com a Score Agency, mostra que 46% dos consumidores pretendem presentear o pai, apesar de 34% afirmarem que o orçamento está mais apertado do que em 2025.\nA rede Boticário projeta um crescimento de 12% nas vendas de presentes para o Dia dos Pais e prevê uma liderança do e-commerce entre seus canais, com alta de 45% das vendas, em comparação ao mesmo período de 2025. Analisando as mudanças comportamentais dos consumidores, que buscam por opções cada vez mais práticas e personalizadas, a marca estima vender mais de 2 milhões de presentes do seu portfólio em todo o País.