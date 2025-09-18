-Fraudes em loterias (1.3313833)\nUma operação da Polícia Civil prendeu suspeitos de dar golpes de mais de meio milhão em lotéricas com "boletos fantasmas", em Goiás, na manhã desta quarta-feira (veja vídeo acima). O delegado Leonilson Pereira de Souza, em entrevista para a TV Anhanguera, contou como os investigados operavam o golpe.\nOs estelionatários entravam em contato com funcionários da lotérica, via WhatsApp, utilizando de fotografia do proprietário e desenrolava ali uma conversa, um ardil, e dizia: 'Ó, um amigo meu vai entrar em contato com você, vai mandar diversos boletos para você realizar o pagamento. Pode realizar o pagamento que ele já fez o PIX pra mim'", explicou o delegado.\nDe acordo com ele, com o funcionário da lotérica realizando o pagamento desses boletos, que eram de compensação imediata, o dinheiro entrava diretamente em contas bancárias dos investigados.