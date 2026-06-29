O fenômeno “lua de morango” pode ser visto no céu de Goiás nesta segunda-feira (29), a partir das 18h, quando o satélite natural da Terra nasce no horizonte. Segundo o diretor do clube de astronomia Plêiades do Sul, Ary Martins, o fenômeno pode ser observado do Paço Municipal, no Park Lozandes, em Goiânia.\nEle explicou ao DAQUI que o nome “lua de morango” é uma alcunha dada pelos povos nativos da América do Norte à lua cheia de junho em razão do início do cultivo de morangos nesta época do ano.\nPara os povos nativos do norte, que criaram essas alcunhas lunares, cada mês tem um nome específico baseado em algum acontecimento agrícola. Esse nome lunar vale para o mês inteiro. No caso do mês de junho, que é a lua do morango, vale para o mês de junho inteiro. Mas, na prática, as pessoas gostam culturalmente de associar à lua cheia”, explicou.