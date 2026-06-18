Imagem registra Lua crescente e o planeta Vênus durante encontro no céu, em Goiânia (Guilherme Alves/O Popular)\nUm encontro especial entre a Lua crescente e o planeta Vênus chamou a atenção de moradores de várias regiões de Goiás na noite desta quarta-feira (17). O fenômeno, conhecido como conjunção, pôde ser observado a olho nu logo após o pôr do sol e proporcionou um belo espetáculo no céu. A proximidade aparente entre os dois astros, somada ao brilho intenso de Vênus, o planeta mais brilhante visível no céu noturno, despertou a curiosidade de muitas pessoas.\nEm alguns bairros de Goiânia, houve até relatos de moradores que ficaram intrigados com a cena e chegaram a suspeitar de algo incomum. O diretor do Clube de Astronomia Plêiades do Sul, Ary Martins, explicou em entrevista à repórter Tatiane Barbosa que o fenômeno é totalmente natural.