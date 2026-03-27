O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ontem, em Anápolis, Centro goiano, que o governo federal quer “chegar no andar de cima” do combate à corrupção e ao crime organizado. A declaração sobre segurança pública foi feita durante visita ao complexo da Brainfarma, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).\n“Nós queremos chegar no andar de cima da corrupção neste País, e do crime organizado. É muito fácil prender pobre na periferia. Quero ver prender os donos dos apartamentos de cobertura. Quero ver prender os donos do narcotráfico nos condomínios chiques”, afirmou Lula. “Matar o pobre na periferia é simples e justificável. Agora eu quero ver ir na cobertura de 500 metros quadrados e pegar o cara que ganha de verdade com isso”, reforçou.\nNo discurso, o presidente comemorou o início da vigência da Lei Antifacção, que foi sancionada por ele nesta semana.