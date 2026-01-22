O presidente Lula (PT) assinou nesta quarta-feira (21) a MP (medida provisória) que aumenta o salário dos professores da educação básica da rede pública em 5,4%, valor acima da inflação e que representa R$ 262,86.\nComo antecipou a Folha, Lula e o ministro Camilo Santana decidiram publicar uma MP para garantir às redes de ensino ganho real já em 2026, ano de eleição.\nSe o governo federal decidisse por um projeto de lei, como foi aventado, o trâmite normal impediria um aumento neste ano.\nGoverno Lula libera quase R$ 1 bi para recompor orçamento de universidade federais\nMichelle diz que Bolsonaro caiu e bateu a cabeça na PF durante a madrugada\nLula planeja evento em 8 de janeiro para vetar projeto que reduz pena de Bolsonaro\nPor ter efeito imediato, o reajuste já entra em vigor na próxima folha de pagamento dos professores, com o começo do ano letivo. Agora, o texto segue para o Congresso Nacional, que tem que aprová-lo em até 120 dias para que continue valendo.