O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta quinta-feira (4) o programa Gás do Povo, que prevê distribuir botijão de gás (GLP) de 13 kg de forma gratuita a 15,5 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico e com renda per capita de até meio salário mínimo por mês.\nCom orçamento de R$ 5,1 bilhões previsto para 2026, o programa funcionará com vouchers que só poderão ser utilizados para a compra do GLP. É a principal diferença em relação ao Auxílio Gás, que hoje distribui recursos em dinheiro a cerca de 5 milhões de pessoas.\nEstá planejada uma transição entre a modalidade atual e o novo benefício. A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues em novembro.\nO programa deve chegar à totalidade das famílias em março de 2026, ano em que o presidente Lula (PT) concorre à reeleição.