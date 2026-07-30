O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta quarta-feira (29), projetos relacionados à proteção às mulheres, incluindo o pagamento automático de pensão – conhecido como “Pix Pensão”. O petista também afirmou que a alta nos números de feminicídios se deve a um aumento nas notificações.\nLula pretende fazer das ações de combate à violência contra mulheres uma das vitrines de seu atual governo para a campanha de reeleição. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil bateu recorde de feminicídios. Também havia sido registrada alta em 2025. “Muitas vezes aparecem os números e as pessoas acham que está crescendo o feminicídio. O que está crescendo é a denúncia que a sociedade está fazendo de casos de feminicídio”, declarou o presidente.\n“Na medida em que as pessoas começam a confiar que existem mecanismos de proteção, que eles estão funcionando, que agora as coisas vão mudar, as pessoas começam a denunciar. Aí vai crescendo o número, a gente vai ficar sabendo de mais coisas e vai criando mais mecanismo de proteção a mulher”, afirmou Lula. O petista deu as declarações no Palácio do Planalto, na cerimônia em que assinou quatro atos relacionados ao público feminino.