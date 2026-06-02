O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai hoje a Catalão e Rio Verde, nas regiões Sudeste e Sudoeste do Estado, em sua quinta visita a Goiás em seu terceiro mandato. A vinda do mandatário será em meio aos planos do PT de definir o pré-candidato ao governo do Estado ainda esta semana. O produtor rural de Rio Verde, Flávio Faedo, cotado para a disputa, aponta resistência da família, mas disse ter interesse em aproveitar a viagem para conversar com o presidente.\nNa cúpula do diretório estadual do PT, presidido pela deputada federal Adriana Accorsi, a expectativa é de que ele aceite liderar a chapa majoritária do partido, que só não fechou nomes em dois estados além de Goiás.\nDificuldades\nFaedo e Adriana tiveram conversa no diretório nacional em 20 de maio, quando o produtor rural pediu prazo de 10 dias para tomar a decisão. Nesta segunda, ele afirmou à reportagem que, além da posição contrária da família, tem dificuldades em conciliar seus negócios com a candidatura. Ainda assim, disse que bateria o martelo após novo contato com a dirigente estadual e confirmou a possibilidade de uma conversa com Lula para tratar do assunto, ainda sem confirmação.