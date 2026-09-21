Veículo foi apreendido pela Polícia Federal (PF/Divulgação)\nFabricada em 2017, a Porsche Macan S que está no centro de uma investigação da Polícia Federal no Tocantins é avaliada em R$ 372 mil. O veículo foi apreendido em 2022, mas desapareceu do controle judicial após uma série de vendas ilegais. A situação só foi descoberta quando a Justiça tentou organizar o leilão do automóvel.\nApós a primeira apreensão, o carro foi entregue a uma fiel depositária, que deveria guardar e cuidar do veículo. A investigação da Polícia Federal constatou que o veículo acabou voltando para o antigo dono, investigado por desviar verbas do auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19, antes de ser revendido diversas vezes.\nUma decisão da Justiça Federal de Palmas determinou a busca e apreensão do automóvel e o bloqueio de até R$ 372 mil nas contas de três investigados. O veículo voltou a ser apreendido pela PF no dia 17 de setembro, em Morrinhos (GO).