Goiânia já vive o clima natalino. O Natal do Bem 2025 abre as portas para o público a partir desta sexta-feira (14) no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com estrutura ampliada, decoração renovada e novidades no estacionamento. Até o dia 4 de janeiro de 2026, é possível conferir a ambientação e uma programação cultural gratuita, com mais de 300 atrações que prometem agradar visitantes de todas as idades e tornar o evento o maior do Brasil. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18 às 23 horas.\nEntre as novidades deste ano está um túnel de led que promove uma experiência imersiva, 3 milhões de pontos de luz espalhados pela estrutura e ampliação da Vila Gastronômica. O produtor artístico do evento, Rodrigo Cadorin, explica que a festa é construída em cima de um storytelling (contar história) que usa como plano de fundo a vida de Nicolau, personagem que tem a missão de se transformar no Papai Noel e que tem sua vila já pronta para receber os visitantes, com o complexo de quatro ambientes voltados para o dia a dia do ‘bom velhinho’.