Fachada do Lyceu, o colégio público mais antigo de Goiânia que, além da reforma física, vai se tornar escola bilíngue (Wildes Barbosa / O Popular)\nO tradicional Colégio Lyceu de Goiânia reabrirá em 2026 e será o primeiro colégio estadual bilíngue em francês do estado. Além do novo formato, ele também será um Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) tecnológico, segundo o governo de Goiás. Com um investimento de R$ 13,5 milhões, a restauração se deu início em dezembro de 2023.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, serão disponibilizadas 680 vagas do 8° ao 3º ano do ensino médio. Segundo Daniel Santejani, professor de francês, todos os alunos que entrarem, seja em qualquer série, vão aprender a língua do zero, sem teste de aptidão.\nAlém do ensino básico, a gente também está com o ensino de francês com dois componentes. Então a gente vai estudar bastante francês e com certeza eles [alunos] vão sair daqui fluentes na língua”, revelou o educador.