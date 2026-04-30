Morta a tiro em Mineiros, no sudoeste de Goiás, Adriellen Barbosa Lima, de 22 anos, ficou conhecida por um caso raro de gêmeos de pais diferentes. Na época, a jovem tinha 19 anos e a gestação de superfecundação heteroparental foi o 20º caso registrado no mundo até então.\nAdriellen foi morta no último dia 20 de abril, em uma casa próxima ao Loteamento Buena Vista. Joelson Ribeiro da Conceição, de 23 anos, companheiro da jovem, é o principal suspeito do crime. Até a última atualização desta reportagem, nesta quarta-feira (29), ele não havia sido localizado pela polícia.\nPai de um dos gêmeos de Mineiros diz que os dois bebês são os amores de sua vida\nPadrasto e mãe são indiciados pela morte de menina e animais envenenados com chumbinho, em Alto Horizonte\nEx-PM é condenado a 17 anos por homicídio cometido por grupo de extermínio no norte do Tocantins