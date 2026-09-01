Uma mulher deu à luz a gêmeos dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Anatólio Dias Carneiro, em Araguaína, no norte do Tocantins. Ela chegou à unidade em trabalho de parto avançado e precisou ser atendida pela equipe de plantão na sala vermelha.\nA gestante foi encaminhada para atendimento de emergência no dia 8 de agosto. Durante o procedimento, a equipe descobriu que se tratava de um parto gemelar. O primeiro bebê, um menino, nasceu às 21h48, e o segundo, também menino, dois minutos depois, às 21h50.\nBebê nasce dentro de ambulância a caminho de maternidade no Tocantins\nBebê nasce em UPA de Palmas após gestante ser mandada para casa três vezes em maternidade\nRecém-nascido é reanimado por bombeiro após nascer em banheiro de casa\nSegundo o relatório do atendimento, a mãe não fazia acompanhamento pré-natal regular e a gestação gemelar só foi identificada durante o atendimento. Os recém-nascidos precisaram de cuidados imediatos após o nascimento, mas responderam às manobras realizadas pela equipe e passaram a apresentar choro espontâneo.