-VÍDEO (1.3353757)\nA vida das gêmeas siamesas Heloá e Valentina, de 6 anos, que foram separadas há quase três anos, mudou completamente. Nas redes sociais, Waldirene do Prado, mãe das meninas, registra a rotina da família, que mora em Morrinhos, no sul goiano. Em alguns dos vídeos a mãe mostra as gêmeas dançando, se formando no Jardim II e até adotando uma galinha (assista acima).\nNa legenda de um dos vídeos publicado nesta segunda-feira (22) ela escreveu: “elas amam dançar e são fãs do Luan Pereira”. As gêmeas e a irmã Kayla apareceram em uma foto com o cantor em junho deste ano.\nAliás, passeios, idas à escola, retorno às consultas com doutor Zacharias Calil, médico responsável pela cirurgia de separação e até os recém comemorados 6 anos de idade, em outubro. Cada parte da história das gêmeas é contada pela mãe que comemorou os 40 mil seguidores nas redes sociais.