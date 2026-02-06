Além da UFG, Sarah também passou em Ciência da Computação na USP (Arquivo pessoal/Sarah Antunes)\nA conquista da estudante goiana Sarah Antunes Vilela de Aguiar, de 17 anos, foi celebrada com emoção dentro de casa. Para a mãe, Fernanda Antunes, o sentimento é de orgulho e alegria ao acompanhar a trajetória da filha até a aprovação em 1° lugar no curso de Inteligência Artificial (IA) da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nNós, pais, estamos realmente muito orgulhosos pela conquista dela, mas uma alegria ainda maior por vê-la sustentar o percurso, dia após dia, até chegar ao seu objetivo final”, afirmou ao POPULAR.\nConforme contou Sarah, quando o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado, a emoção foi tanta que a estudante perdeu o sono. A vitória foi comemorada por toda a família.