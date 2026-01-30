A mãe da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, encontrada morta após mais de 40 dias desaparecida em Caldas Novas, afirmou que o síndico do prédio onde a filha morava agia como se fosse o “rei” do condomínio. Em entrevista à TV Anhanguera, Nilse Alves disse que o suspeito, Cléber Rosa de Oliveira, “mandava e desmandava” no local e que trocou o “trono por uma cela”.\nDaiane desapareceu no dia 17 de dezembro de 2025, após descer até o subsolo do prédio para verificar uma queda de energia. O corpo da corretora foi localizado em uma área de mata, e o síndico e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos pela Polícia Civil. O caso é investigado como homicídio e ocultação de cadáver.\nIrmã de corretora morta diz que vítima não aceitava ordens de síndico\nSíndico matou corretora no subsolo do prédio e usou escadas para não ser filmado, diz polícia