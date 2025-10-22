A dona de casa Roseane da Silva sustenta seus dez filhos com o benefício do Bolsa Família em Palmas. Para ajudar na renda, que fica na média de um salário mínimo, ela também trabalha como catadora de materiais recicláveis e presta serviços para uma ONG.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Quatro em cada dez tocantinenses vivem com um salário mínimo e enfrentam desafios diários\nSem renda para itens básicos, Roseane tenta fazer o que pode para economizar e orientar os filhos. Ela se emociona ao lembrar que não tem condições de comprar brinquedos para as crianças.\nDia das Crianças, nossa... tenho vontade de comprar um brinquedo para o meu filho, mas eu não tenho dinheiro. É difícil, muito difícil mesmo. Você não pode deixar nada, jogar fora, tem que regar isso. Olha, meus filhos, as coisas são muito difíceis, as coisas não são fáceis. Vamos caçar meios de economizar. Um pouquinho ali, um pouquinho acolá. A mamãe vai cozinhar ali na lenha, por quê? Para economizar o gás, para durar mais", contou em entrevista à TV Anhanguera.