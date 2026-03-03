Nova fase da Operação Fraus cumpre mandados em cidades do Tocantins (Divulgação/PCTO)\nA Polícia Civil do Tocantins cumpriu, nesta terça-feira (3), seis mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Fraus, que investiga lavagem de dinheiro oriunda da exploração ilegal de jogos de azar. O principal alvo das diligências é a mãe da influenciadora digital Karol Digital, que já responde a processo criminal pelos crimes ligados ao esquema e é suspeita de movimentar mais de R$ 217 milhões.\nOs mandados foram cumpridos em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda em Palmeirante e em quatro residências de Araguaína. Documentos e celulares foram apreendidos. O g1 tenta contato com a defesa da mãe da influenciadora.\nNesta etapa, os investigadores se concentram em identificar ocultação patrimonial. Há suspeita de que bens da influenciadora, adquiridos com dinheiro ilícito, tenham sido registrados em nome de terceiros para dissimular sua origem.