-1 mil dias Thais Medeiros (1.3329878)\nAdriana Medeiros, mãe da jovem Thais Medeiros, de 28 anos, que ficou com sequelas graves após cheirar pimenta, publicou um novo vídeo na internet desabafando sobre as condições da filha. Na legenda da postagem, Adriana afirma que "são os 1 mil dias mais doloridos da vida", se referindo ao período após o acidente (assista acima). O registro foi feito nessa terça-feira (28).\nNo vídeo, Adriana aparece em casa arrumando os cabelos da filha. A mãe diz que, apesar de a recuperação de Thais continuar lenta, ela confia em Deus e nos médicos. Adriana ainda revela que cuidar bem da filha dá um bom exemplo para as netas, que também aparecem na gravação.\nSempre vou estar fazendo o melhor possível para que ela (Thais) fique confortável. As filhas dela veem esse carinho que a gente tem", expressou Adriana.