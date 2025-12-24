O dia do nascimento do filho acabou se transformando em tristeza e indignação para o casal Beatriz Lopes de Sousa, de 28 anos, e Lucas Maurício Gomes, de 30 anos. Segundo o relatado, a demora em realizar uma cesariana no Hospital Regional de Gurupi acabou resultando na morte do bebê ainda na barriga. O pai do bebê acabou sendo preso após se revoltar e quebrar uma janela da unidade de saúde.\n“Quando decidiram fazer a cesariana, já era tarde e meu filho estava morto. É a vida de uma criança que foi interrompida. Se tivessem feito na hora certa, ele estaria vivo”, lamentou Beatriz.\nA Secretaria da Saúde do Estado (SES) informou que tem ciência do caso e já determinou a abertura de processo investigativo para apuração dos fatos e a tomada das medidas legais cabíveis. O g1 questionou o Conselho Regional de Medicina sobre o caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.