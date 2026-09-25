A empreendedora Fernanda Diovanna Alves Gonçalves, de 30 anos, emocionou os internautas ao retornar a Palmas e reencontrar os filhos, após passar quase quatro anos trabalhando na Espanha. Segundo ela, a mudança para o exterior foi motivada pela busca de novas oportunidades para a família, mesmo que a decisão tenha exigido um longo período longe dos meninos.\nApesar de ter sido uma escolha muito dolorosa para ambas as partes, eu acredito que vai abrir portas extraordinárias para o futuro deles. Tudo o que eu fiz foi pensando neles", contou.\nO vídeo do reencontro viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ela surpreende os filhos Ítalo, de 12 anos, e William, de 8 anos, ao sair de dentro de um carro e os meninos choram de emoção.\nA surpresa contou com a ajuda do cunhado, Paulo Henrique Gonçalves, e do irmão, Marcos Gonçalves, que participaram do planejamento do reencontro. Fernanda atua como autônoma e possui residência legal na Espanha.