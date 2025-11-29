Bebê resgatado após ser entregue ilegalmente para adoação, em Goiânia (Reprodução/Instagram de Rondinelly Ná)\nA mãe de um recém-nascido adotado irregularmente na região norte de Goiânia passou uma procuração ao casal que ficou com o filho dela logo após o nascimento da criança. O documento, registrado em cartório no Setor Campinas, dava “ilimitados direitos” às duas mulheres. Apesar do registro, a procuração não tem validade legal para adoção, segundo o Conselho Tutelar.\nComo os nomes das envolvidas não foram divulgados, o DAQUI não conseguiu contato com a defesa delas.\nRondinelly Ná, conselheiro tutelar que recebeu o caso na terça-feira (25), explicou ao DAQUI que o casal procurou o órgão para denunciar que a mãe biológica queria a criança de volta e apresentou a procuração que lhes dava “totais poderes” para cuidar do bebê. Segundo ele, as mulheres relataram que tinham ido à Delegacia Central de Flagrantes e registrado um boletim de ocorrência por ameaças feitas pela mãe biológica.