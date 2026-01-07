Uma mãe e sua bebê, de 7 meses, morreram na manhã desta quarta-feira (7) em um grave acidente envolvendo dois carros na GO-164, em Nova Crixás, no norte goiano. As vítimas foram identificadas como Wenderlane Gomes Pereira, de 29 anos, e sua filha Helena. O marido da mulher, de 34 anos, e um dos filhos, de 7, estão em estado grave, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade.\nO acidente aconteceu por volta das 9h, no KM 695, na zona rural da cidade, no trecho entre Mozarlândia, de acordo com a Polícia Civil. Ao POPULAR, uma prima de Wenderlane disse que ela mora com a família em Rio Verde e estava com o esposo e os três filhos no Ford Ka a caminho de Gurupi, no Tocantins, onde moram parentes.\nTocantins tem aumento de acidentes e mortes nas rodovias federais no período de Ano Novo, aponta PRF