Polícia apreende drogas em lanchonete de Palmas (DICOM/SSP TO)\nMãe e filhos foram presos nesta quinta-feira (12) suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Caso aconteceu em Palmas durante operação Narcofolia da Polícia Civil. Conforme as investigações, os entorpecentes e armas estavam em uma lanchonete na quadra 307 Norte.\nOs suspeitos são uma mulher de 61 anos e um homem de 30. Os nomes deles não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nSegundo o delegado Alexander Pereira da Costa, a lanchonete estava sendo monitorada pois havia indícios de que o estabelecimento estaria sendo usado como ponto de venda de drogas.\n“Nós obtivemos informações de que ela teria voltado a delinquir. O outro conduzido é o filho dela, um rapaz de 30 anos, que inclusive estava com tornozeleira eletrônica e também possui histórico de tráfico, passado por tráfico de entorpecentes”, contou.