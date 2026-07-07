-RESGATE DE IRMÃOS (1.3430281)\nUma mãe e o marido dela foram presos após uma bebê de 3 meses e três irmãos, entre eles um adolescente com transtorno do espectro autista (TEA), serem achados em situação de maus-tratos em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade, os irmãos foram encontrados trancados em um quarto sem janelas, desnutridos e em condições insalubres. A Polícia Civil investiga o caso.\nQuando nós chegamos, encontramos a bebezinha deitada num colchãozinho coberta por um lençol. O que mais chamou atenção foi a questão do ambiente todo insalubre, bem fora do padrão para crianças. O quarto em que eles se encontravam não tinha janela, era um local totalmente insalubre mesmo, dormiam ali, faziam a refeição, as necessidades tudo ali naquele local”, contou Nilton Sobral, inspetor da GCM.