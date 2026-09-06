Menino de 7 anos apresenta ferimentos na mão após, segundo o Conselho Tutelar, ser queimado com uma colher quente pela mãe, em Cidade Ocidental (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma mulher foi presa na última quinta (3), suspeita de queimar o próprio filho, de 7 anos, com uma colher quente, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Conselho Tutelar de Cidade Ocidental, a criança apresenta várias queimaduras e, conforme informações colhidas pelo órgão, já vinha sendo vítima de maus-tratos praticados pela mãe.\nO caso chegou ao Conselho Tutelar por meio de uma denúncia anônima. A Polícia Militar foi até a casa da família e encontrou a criança ferida.\nComo o nome da mulher não foi divulgado, o g1 não conseguiu localizar a defesa dela até a última atualização desta reportagem.\nSegundo o Conselho Tutelar, a mãe foi informada de que o filho havia cometido uma “malcriação” enquanto estava na casa da cuidadora. Diante da informação, ela entrou no quarto onde a criança estava e passou a agredi-la fisicamente.