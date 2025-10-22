A mãe que emprestou o nome para a filha fazer um empréstimo de R$ 17 mil passou a ter um desconto de R$ 400 em sua aposentadoria. Com essa redução no benefício, a idosa de 65 anos enfrentou dificuldades para comprar alimentos e remédios. As informações foram repassadas pelo delegado José Lucas Melo, responsável pela investigação do caso.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Filhos são indiciados por abandonar idosa de 65 anos no Tocantins\nO caso chegou até a Polícia Civil depois que a própria filha, de 38 anos, procurou a delegacia para denunciar os outros cinco irmãos por abandono material contra a idosa. Os investigados não tiveram os nomes divulgados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nSegundo o delegado, a idosa recebia o benefício de um salário mínimo. O desconto referente ao empréstimo corresponde a 26,35% da aposentadoria.