Empresária Sarah Tinoco Araújo, ao lado do caçula de 8 anos, do secretário Thales Machado e do filho Miguel Araújo Machado (Reprodução / Threads Thales Machado)\nA empresária Sarah Tinoco Araújo, mãe do Miguel Araújo Machado, de 12 anos, estava viajando para São Paulo quando o secretário da Prefeitura de Itumbiara matou o filho e suicidou em seguida, na madrugada desta quinta-feira (12). As informações foram apuradas pela TV Anhanguera. O outro filho do casal, de 8 anos, foi baleado na cabeça, como o irmão, e continua internado em estado gravíssimo, de acordo com informações oficiais ao POPULAR.\nLogo quando soube da tragédia, Sarah voltou imediatamente para Itumbiara, conforme a reportagem. Ela foi ao hospital, onde está o caçula, participou do velório que ocorreu na casa do avô e foi ao sepultamento de Miguel, no Cemitério Avenida da Saudade, na mesma cidade. Ela é filha do prefeito de Itumbiara, Dione José de Araújo (UB).