A mãe, de 63 anos, presa suspeita de torturar o filho, de 46, e mantê-lo acorrentado o obrigava a comer as próprias fezes, segundo a polícia. O homem ficava dias sem comer e beber água, de acordo com a delegada Fernanda Simão. O caso aconteceu em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.\nA prisão aconteceu na sexta-feira (15). Em nota, a Defensoria Pública informou que representou a investigada durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal, e que não comentará sobre o caso (leia nota completa abaixo).\nSegundo a delegada, o filho teve três acidentes vasculares cerebrais (AVC) e, por isso, tinha a movimentação comprometida e dificuldades na fala. Em depoimento à polícia, a mãe ficou em silêncio, informou a delegada.\nJovem se torna réu por matar namorada após ela pedir para ver o celular dele