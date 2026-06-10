O estudante Milton Neto Pereira Resende, de 13 anos, que sobreviveu ao acidente entre uma van e um caminhão, voltou para casa após ficar sete dias internado no Hospital Ortopédico de Goiânia (HOG). Segundo a mãe do adolescente, Lidiani Resende, de 41 anos, o filho é um guerreiro. Em entrevista ao DAQUI, emocionada, a enfermeira contou que o filho está se recuperando em casa e sente dores apenas quando precisa se movimentar. Ela também falou sobre o acolhimento da comunidade.\n“É um guerreiro. Foram dias intensos. Existem momentos de choro. Agora em casa, a comunidade ainda está muito entristecida e enlutada, no entanto feliz com o nosso retorno”, disse.\nO acidente aconteceu na noite do dia 1º e deixou cinco estudantes mortos após a van em que eles estavam bater na traseira de um caminhão. A batida ocorreu na GO-518, entre Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, na região oeste do estado, para onde os adolescentes retornavam após o período de aulas. Todos eram estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia. O motorista e outros sete passageiros da van ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros.