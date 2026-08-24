Mãe se forma em fisioterapia para cuidar de filho com doença rara (Divulgação/Jéssica Viana)\nJéssica Viana estudou e se formou no curso de fisioterapia para garantir cuidados especiais ao filho Matias Viana, de 6 anos, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A formatura foi realizada na última quinta-feira (20), em Gurupi, e ela dedicou o diploma ao pequeno. O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais e emocionou os internautas.\nQuando nos tornamos mães atípicas, nos tornamos múltiplas funções, só que sem diploma. Com a intenção de entender o que de fato acontecia com ele, eu me matriculei em fisioterapia", contou a mãe.\nEm conversa com o g1, ela explicou que o filho não consegue andar, não se alimenta pela via oral, possui escoliose e tem dificuldade para respirar, sendo necessário o uso de equipamento respiratório. Ela decidiu estudar por quatro anos em uma faculdade particular e, atualmente, consegue cuidar do Matias com mais segurança.