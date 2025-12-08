O prefeito Sandro Mabel (União) afirmou em entrevista Anhanguera que a Marginal Botafogo e a Avenida 87 devem receber cancelas para bloqueio preventivo das vias em caso de alagamentos. A declaração aconteceu depois que um motorista ficou ilhado em cima do teto do carro durante a forte chuva que atingiu a capital na tarde de sábado (6). Ao JORNAL, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (Set) explicou que as cancelas inteligentes possuem acionamento automático e monitoramento em tempo real, “reforçando a segurança viária e evitando que veículos entrem em áreas alagadas” (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).\nNós já compramos as cancelas. Em 60 dias elas serão instaladas na Marginal Botafogo, na Avenida 87. Elas foram compradas na quinta-feira (4)”, informou o prefeito.\nConheça a cidade goiana com maior fiscalização eletrônica do país