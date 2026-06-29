-viaduto_castelo_leste.mp4 (1.3427124)\nO prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, utilizou suas redes sociais neste domingo (28) para divulgar uma enquete para a população sobre o futuro do viaduto da Avenida Leste-Oeste sobre a Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns.\nEm um vídeo gravado no local, o gestor descreveu a estrutura como uma "porcaria" e "mal construído". Ele informou que a administração municipal está elaborando um novo laudo para avaliar a possibilidade de reforço estrutural na obra, que permanece inacabada.\nAinda segundo o prefeito, "tem gente dizendo que está condenado", e pede a opinião da população para alterar a via (veja o vídeo completo acima).\nEm outro trecho, o gestor municipal enfatizou: "Agora a gente está fazendo um novo laudo para ver se pode fazer um reforço nele. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês", e abre o questionamento nas redes: