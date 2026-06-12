Um projeto de lei da Prefeitura de Goiânia enviado ontem à Câmara solicita autorização para empréstimo de U$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões de reais) para obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II). A contratação será feita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) justifica que o recurso será aplicado na execução de ações estruturantes voltadas à infraestrutura urbana, drenagem, recuperação ambiental, mobilidade, reassentamento de famílias em áreas de risco e preservação ambiental e fortalecimento institucional no âmbito do Puama.\nNa Câmara, a proposta precisa passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), primeira votação no plenário, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia e segunda análise do plenário. A Prefeitura já enfrentou dificuldade na tramitação de projetos na CCJ, que tem o oposicionista Luan Alves (MDB) como presidente. O portal da Câmara mostra que, ainda nesta quinta, o projeto passou pelo trâmite burocrático inicial e foi enviado para a CCJ. Alves disse em nota que, para estar apto a votação, o texto tem que ser analisado pela procuradoria da Casa, retornar ao colegiado e passar pela relatoria de um membro.