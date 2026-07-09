-Vídeo: Maiara faz romaria a pé até Trindade (1.3431063)\nLonge dos holofotes, dos figurinos brilhantes e do som estrondoso dos paredões sertanejos, a cantora Maiara, de 37 anos, da dupla com a irmã Maraísa, caminhou com o namorado, Felipe Cavalliere, de 24, até Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, na última terça-feira (7). Conhecida nacionalmente nos palcos, a artista trocou a rotina de shows por uma caminhada de fé que teve como ponto de partida a capital goiana. O trajeto foi realizado logo após o encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno, festa que ocorreu entre os dias 26 de junho e 5 de julho para celebrar 186 anos de devoção sob o tema "Clamamos: Abbá, Pai", enfatizando a proximidade e a confiança em Deus.\nNa gravação, o namorado da cantora mostrou partes do percurso que realizou durante o período noturno. Ao final da caminhada, Felipe Cavalliere exibiu o ponto de chegada, com a imagem da Santíssima Trindade e uma foto abraçado com a cantora. A tradição de caminhar até Trindade acontece todos os anos com fiéis de várias partes do país, que vêm até a capital da fé para pedir e agradecer aos pés do Divino Pai Eterno.