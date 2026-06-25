A Romaria de Trindade de 2026 tem novidades que vão além das tradicionais celebrações religiosas, como batismos e missas na madrugada. O sino do Vox Patris vai tocar do dia 26 até o dia 5 de julho, às 18h. O evento deste ano contará com um espaço kids e um projeto voltado para o acolhimento de cães. As informações foram confirmadas pelo padre Marco Aurélio em entrevista à TV Anhanguera.\nEm 2026, o evento completa 186 anos e vai de 26 de junho a 5 de julho. O tema deste ano é "Clamamos: Abba, Pai". Nos dias 27 e 28 de junho e 3, 4 e 5 de julho ocorrem missas às 0h, 2h, e 4h (veja programação especial e diária abaixo).\nEste ano lançamos um projeto infantil com a intenção de garantir de fato que as crianças possam crescer entendendo a nossa história, entendendo o Pai Eterno e a fé. O santuário tem essa missão importante que é garantir a perenidade da Romaria", contou o reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio.