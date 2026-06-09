O acordo que previa fechamento às 11 horas aos domingos foi descumprido pela maioria dos supermercados da Grande Goiânia, segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom-GO). Ao site G1 Goiás, o procurador José Nilton Carvalho da Silva afirmou que os estabelecimentos que não seguiram a nova regra serão multados em R$ 500 por funcionário.\n“A grande ilicitude do descumprimento ocorreu em Goiânia e Região Metropolitana – com exceção de Bela Vista de Goiás. Aqui, 75% descumpriu. Alguns ficaram abertos até às 14 horas, outros, às 13 horas. Se passou das 11 horas, está descumprindo”, declarou.\nEm nota, a Associação Goiana de Supermercados (Agos) afirmou que considera a medida um “modelo de segregação econômica” e que está adotando as medidas judiciais cabíveis. “A Agos entende que esse sistema afronta princípios constitucionais básicos, como a livre iniciativa, a livre concorrência, a isonomia, a liberdade de associação sindical e a segurança jurídica”, destacou.