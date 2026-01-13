Do total de aposentados e pensionistas aptos à devolução de descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 4.174.542 já aderiram ao acordo, enquanto 887.372 ainda não fizeram a adesão.\nSegundo o INSS, a consulta e contestação dos valores vai até o dia 14 de fevereiro. Mesmo após essa data, a adesão continuará disponível para quem tiver direito. O pagamento integral, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), começou em 24 de julho. Segundo o instituto, R$ 2,8 bilhões já foram devolvidos.\nVeja quem consegue a revisão da aposentadoria do INSS em 2026\nVeja como fica a nova tabela do Imposto de Renda 2026 com isenção para salário até R$ 5 mil\nA adesão ao acordo é obrigatória para quem deseja receber os valores de forma administrativa —diretamente na conta em que recebe a aposentadoria ou pensão— sem recorrer à Justiça.