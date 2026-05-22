Motoristas goianos devem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) instaurou 1.743 processos administrativos para a suspensão do direito de dirigir de motoristas no período entre janeiro e maio de 2026.\nOs dados das notificações publicadas no Diário Oficial indicam que o volume de processos apresentou variação mensal, com o registro de 369 casos em janeiro, 236 em fevereiro, 151 em março, 471 em abril e 516 em maio. Essas notificações referem-se às infrações autossuspensivas, que são condutas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que determinam a suspensão direta da CNH, sem a necessidade de acúmulo de pontuação no prontuário do condutor.\nEscola de Eletricistas abre inscrições com 100 vagas gratuitas em quatro cidades goianas