O Banco Santander realiza, na próxima segunda-feira (12), um leilão de 13 imóveis em Goiás, com lances entre R$ 56,4 mil e R$ 3,2 milhões. As oportunidades incluem casas, apartamentos e terrenos em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Águas Lindas e Caldas Novas.
O leilão será feito de forma virtual, às 10h, pelo site da Mega Leilões. Para a maioria dos lotes, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento, com entrada mínima de 20% e parcelamento em até 35 anos (420 meses).
Os compradores também podem utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis que estejam desocupados.
Além dos imóveis no estado de Goiás, há também oportunidades em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, entre outros estados brasileiros.
Como participar?